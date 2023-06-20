Mucur'da "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde "Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün ilçeye bağlı Kargın köyünde düzenlediği "Tarla Günü" etkinliğinde çiftçilere bilgiler verildi.

Kargın köyünde deneme ekimleri yapılan makarnalık Eminbey ve Vehbibey buğday çeşitlerinin tanıtıldığı etkinlikte, ekim, ilaçlama, bakım ve üretimdeki yenilikler anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, üreticilere katkı sunmak ve verimi artırmak için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Seçen, "Üreticilerimize faydalı olmak, birim alandan en yüksek verimi sağlamak ve kazançlarını arttırmak için il genelinde deneme ekimlerine devam ediyoruz. Yapılan bu çalışmalarda bakanlığımıza bağlı enstitüler ile de sürekli istişarelerde bulunuyoruz, arazi kontrollerimize devam ediyoruz. Yapılan ekim ve çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Mucur Kaymakamı Osman Şahin, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

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