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        Kırşehir'de Kamu-Sen'den memur maaşlarına ek zam talebi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:42
        Kırşehir'de Kamu-Sen'den memur maaşlarına ek zam talebi

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kamu-Sen ve bağlı sendika temsilcileri, memur maaşlarına yapılacak zammın güncellenmesini istedi.

        Cacabey Meydanı'nda Kamu-Sen Kırşehir Temsilciliğine bağlı üye sendika temsilcileri bir araya geldi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yusuf Aydın, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zammın ekonomik gelişmeler nedeniyle yeterli olmadığını dile getirdi.

        İlave ek ödeme yapılması ve tüm zamların memur emeklileri için de geçerli olmasını talep eden Aydın, maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerektiğini söyledi.

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