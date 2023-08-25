AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'e yakın dönemde yapılacak sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kırşehir'e yaptığı ziyaretleri değerlendirerek, kentte yakın dönem sağlık alanında önemli yatırımların geleceğini belirtti.

Kırşehir'deki sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 400 yataklı Devlet Hastanesi inşaatının hızlandırılması yönünde talimat verildiğini, ayrıca hastane alanının üniversiteden tahsis edilecek yeni arsayla daha da genişletileceğini aktaran Ünsal, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin de tadilat çalışmalarının bakanlık tarafından giderileceğini ifade etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doktor atamaları yapılacağını, tıbbi cihaz eksiklerinin tamamlanarak vatandaşlara daha iyi hizmet sağlanacağını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Mevcut hastanenin çevre düzenlemesi, yeni otopark, yeşil alanlar ve genişletme çalışması ile acil servis alanı daha ferah bir ortama kavuşturulacak. Ahi Evran Kale Aile Sağlığı Merkezi, Mucur ve Çiçekdağı ilçelerimizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Kaman'daki Yenimahalle İstiklal Aile Sağlığı Merkezi, Mucur'daki Toplum Sağlığı Merkezi ile Yenice Aile Sağlığı Merkezleri, Akçakent'teki Entegre İlçe Hastanesi ve Özbağ Beldesinde Aile Sağlığı Merkezi'ninde içinde olduğu projelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanarak, en kısa zamanda ihale süreci başlatılacak. Kırşehir'de yakın dönemde yapılacak sağlık yatırımları nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum."