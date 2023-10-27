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        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırşehir'de FETÖ üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:32
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        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kırşehir’de FETÖ üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U'nun saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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