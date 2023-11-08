Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptıkları kaçakçılık operasyonlarında 180 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptıkları kaçakçılık operasyonlarında 180 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ile Akpınar, Kaman, Mucur ilçelerinde son 1 ay içinde kaçak ürünlere yönelik çalışma yapıldı.
Dedektör köpek "Fıstık"ın desteği ile yapılan operasyonlarda 180 kilogram kaçak tütün, 130 bin dolu makaron, 40 litre sahte alkol, 1 kompresör, 2 elektrikli dolum makinesi ele geçirildi, 1 kaçak imalathane de kapatıldı.
Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari işlemler devam ediyor.
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