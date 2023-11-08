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        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu

        Kırşehir'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptıkları kaçakçılık operasyonlarında 180 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:31
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        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
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        Kırşehir'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptıkları kaçakçılık operasyonlarında 180 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ile Akpınar, Kaman, Mucur ilçelerinde son 1 ay içinde kaçak ürünlere yönelik çalışma yapıldı.

        Dedektör köpek "Fıstık"ın desteği ile yapılan operasyonlarda 180 kilogram kaçak tütün, 130 bin dolu makaron, 40 litre sahte alkol, 1 kompresör, 2 elektrikli dolum makinesi ele geçirildi, 1 kaçak imalathane de kapatıldı.

        Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari işlemler devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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