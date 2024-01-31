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        Kırşehir'de 2023 yılında 135 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi

        Kırşehir'de 2023 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik 135 operasyon yapıldığı ve 8 insan kaçakçısının tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:16
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        Kırşehir'de 2023 yılında 135 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi
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        Kırşehir'de 2023 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik 135 operasyon yapıldığı ve 8 insan kaçakçısının tutuklandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik 135 operasyon yapıldı.

        Göçmen kaçakçılığında gözaltına alınan 12 insan kaçakçısından 8'i tutuklandı. Kentte operasyonlarda 928 düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.

        Öte yandan, 2023 yılında kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 152 kişi polis ekiplerince, 221 kişi ise jandarma ekiplerince yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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