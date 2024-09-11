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        Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yaşam alanı desteklenecek

        Mucur ilçesinde bulunan Türkiye'nin koruma altındaki önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yaşam alanına destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:14
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        Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yaşam alanı desteklenecek
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        Mucur ilçesinde bulunan Türkiye'nin koruma altındaki önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yaşam alanına destek verilecek.

        Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip, 27'si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü, yaz aylarında tamamen kururken, kış döneminde ise karların erimesiyle toparlanmaya çalışıyor.

        Doğal sit alanı, tabiat koruma alanı ve RAMSAR Sözleşmesi kararlarıyla koruma altında bulunan, dünyadaki önemli sulak alanlardan biri olan Seyfe Gölü'nde, yaşam alanlarını korumak, göle kısmen can suyu verilebilmesi için protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hüdayar Mete Buhara makamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve özel bir zincir market temsilcileri ile bir araya geldi.

        Burada konuşan Vali Buhara, Seyfe Gölü'nde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını desteklemeyi ve gölün su seviyesine kısmi katkıda bulunmayı amaçlayan protokolü imzaladıklarını aktardı.

        Sadece Kırşehir'in değil, dünyanın en önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin korunması, desteklenmesi ve yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayan Buhara, bu alanı iyileştirmek için büyük gayretle çalıştıklarını, imzalanan protokolün de büyük katkı sunacağına inandığını ifade etti.

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