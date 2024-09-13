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        Kırşehir'de son 1 yılda 3 bin 332 gıda denetimi yapıldı

        Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 1 yılda 3 bin 332 gıda denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:36
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        Kırşehir'de son 1 yılda 3 bin 332 gıda denetimi yapıldı
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        Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 1 yılda 3 bin 332 gıda denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güvenilir olamayan gıdaya Kırşehir'de yer yok" sloganıyla denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, vatandaşların güvenilir gıdaya hijyenik koşullarda ulaşabilmesi için yapmış olduğu gıda denetimlerine yıl boyu ara vermeden devam etti.

        Son 1 yılda il ve ilçe müdürlükleri ekiplerince 2 bin 368 işletmede 3 bin 332 denetim gerçekleştirildi.

        Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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