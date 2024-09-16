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        KAEÜ'yü tercih eden öğrencilere terminalde karşılama standı oluşturuldu

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini (KAEÜ) tercih eden öğrencilere, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılama standı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:46
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        KAEÜ'yü tercih eden öğrencilere terminalde karşılama standı oluşturuldu
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini (KAEÜ) tercih eden öğrencilere, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılama standı hazırlandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından terminalde öğrenci ve aileleri için karşılama standı oluşturuldu.

        Stantta, öğrencilerin şehre ilk adım attıklarında yabancılık çekmemeleri adına üniversite personeli tarafından şehir ve üniversite hakkında bilgiler verildi.

        Ayrıca, terminalden yurtlar bölgesine gün içerisinde ücretsiz servis imkanı sağlandı.

        Öte yandan, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de karşılama standında yeni öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek, tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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