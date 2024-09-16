KAEÜ'yü tercih eden öğrencilere terminalde karşılama standı oluşturuldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini (KAEÜ) tercih eden öğrencilere, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılama standı hazırlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından terminalde öğrenci ve aileleri için karşılama standı oluşturuldu.

Stantta, öğrencilerin şehre ilk adım attıklarında yabancılık çekmemeleri adına üniversite personeli tarafından şehir ve üniversite hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca, terminalden yurtlar bölgesine gün içerisinde ücretsiz servis imkanı sağlandı.