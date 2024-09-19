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        TRT sanatçıları Kırşehir'de konser verdi

        TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kırşehir'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:17 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:30
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        TRT sanatçıları Kırşehir'de konser verdi
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        TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kırşehir'de yapıldı.

        Cacabey Meydanı'nda 12'ncisi düzenlenen konser, şef Mustafa Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Konserde, Şerife Hatun, Ali Suat Erdil, Emine Karakuş Kaya, Dilek Özkan Emiroğlu, Ethem Kaya, Alp Arslan ve Esra Er Ekinci de sahne aldı.

        Konsere ilgi gösteren Kırşehirliler, sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti. Gecede Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve Anadolu türkülerinin yanı sıra Türk Sanat Müziğinden sevilen eserler seslendirildi.

        TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konserin ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a günün anısına hediye takdim ederek, saz ve ses sanatçıları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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