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        Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlama programı belli oldu

        Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:58
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        Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlama programı belli oldu
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        Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi.

        Kentte 29 Eylül'e kadar sürecek etkinliklerin ilk gününde top atışı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

        Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyareti ve 40 hatim duasının ardından Ahi Evran Külliyesi'nde haftanın açılış töreni yapılacak.

        Cacabey Meydanı ve Kırşehir Fuarı Açılışı ve Ağalar Konağı'nda Ahi Yöresel Yemek Yarışması ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılışı gerçekleştirilecek. Ahi Evran-ı Veli Külliyesi Bedesten Çarşı'da "Çarşı Açılış Duası" yapılacak, yılın ustası, kalfası ve çırağı ödüllendirilecek.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7. Uluslararası Ahilik Sempozyumu düzenlenecek.

        Cacabey Meydanı'nda 28 Eylül'de 37. Ahilik Haftası resmi töreni düzenlenecek, Çelik Kanatlar Timi gösterisinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı konser verecek.

        Ahilik hizmet ve Ahilik onur ödülü takdim edilecek törende, yılın çırağı, kalfası ve Ahilerine ödülleri verilecek.

        Hafta boyunca konserlerin düzenleneceği programlarda, davetlilere Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edilecek.

        Kutlamalar kapsamında 29 Eylül'de misafirler, Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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