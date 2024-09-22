Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlama programı belli oldu

Kutlamalar kapsamında 29 Eylül'de misafirler, Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek.

Hafta boyunca konserlerin düzenleneceği programlarda, davetlilere Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edilecek.

Ahilik hizmet ve Ahilik onur ödülü takdim edilecek törende, yılın çırağı, kalfası ve Ahilerine ödülleri verilecek.

Cacabey Meydanı ve Kırşehir Fuarı Açılışı ve Ağalar Konağı'nda Ahi Yöresel Yemek Yarışması ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılışı gerçekleştirilecek. Ahi Evran-ı Veli Külliyesi Bedesten Çarşı'da "Çarşı Açılış Duası" yapılacak, yılın ustası, kalfası ve çırağı ödüllendirilecek.

Kentte 29 Eylül'e kadar sürecek etkinliklerin ilk gününde top atışı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

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