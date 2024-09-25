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        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı

        Kırşehirli dağcılar, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, vefatının 12. yılında tırmandıkları "Gönül Dağı"nda türküleriyle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:32
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        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı
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        Kırşehirli dağcılar, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, vefatının 12. yılında tırmandıkları "Gönül Dağı"nda türküleriyle andı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğince organize edilen etkinlikte, 15 dağcı 1840 metre rakımlı Gönül Dağı'na tırmandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait araçla Kaman’ın Demirli köyüne ulaşan ekip, yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

        Zirvedeki Türk bayrağını değiştiren dağcılar, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

        Daha sonra inişe geçen dağcılar, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Demirli köyüne ulaştı.

        Köy muhtarı Köksal Bayram tarafından dağcılara gözleme ve ayran ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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