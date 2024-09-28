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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:06 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:06
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrine ziyarette bulundu.

        Tekin, 37. Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış töreni için geldiği Kırşehir'de, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan kabrini ziyaret ederek dua okudu.

        Ziyaretin ardından Kırşehir Valiliğine geçip Vali Murat Sefa Demiryürek ile bir araya gelen Tekin, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerle buluştu.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı milletvekillerinin de katıldığı programlar, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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