KESOB Başkanı Öztürk, 37. Ahilik Haftasını değerlendirdi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 37. Ahilik Haftasını değerlendirdi.

Öztürk, AA Muhabirine, Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı Ahilik teşkilatını yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Ahiliğin başkentinin Kırşehir olduğunu, Ahilik Haftası resmi kutlamalarının 37. kez gerçekleştirildiğini anlatan Öztürk, kutlamaların diğer illerde birer gün olmasına rağmen Kırşehir'de 1 hafta sürdüğünü hatırlattı.

Birlik ve beraberlik içerisinde kapsamlı bir hafta geçirdiklerini, Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edilmesi ile etkinliklerin başladığını, Cacabey Meydanı'nda Kadın Kooperatifleri Fuarı ile Türkiye'nin farklı illerinden üreticilerin kente geldiğini vurgulayan Öztürk, sempozyum ve konferansların yanı sıra esnaf gecesi ve konserler düzenlendiğini, Ahi Evran Veli Külliyesi'nde yılın ustası, kalfası ve çırağının ödüllendirildiğini ifade etti.