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        Ampute Futbol Milli Takımı'nın yeni hedefi Balkan şampiyonluğu

        SERKAN GÜNER - Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası hazırlıklarını Kırşehir'de sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:08
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        Ampute Futbol Milli Takımı'nın yeni hedefi Balkan şampiyonluğu
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        SERKAN GÜNER - Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası hazırlıklarını Kırşehir'de sürdürüyor.

        Kırşehir'de kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, çalışmalarına 15 Ekim'e kadar Ahi Evran Üniversitesi Stadı'nda devam edecek.

        Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, 2026 Dünya Şampiyonası'nda tecrübe ve gençliğin dinamizmiyle başarıya ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bu branşta söz sahibi olan Türkiye'nin güçlü duruşunu her zaman dünyaya göstermek istediklerini vurgulayan Temiz, şöyle konuştu:

        "Ülkemizde 11,5 milyon engelli vatandaşımız var. Bundan ötürü hem engellilerin sporla sosyal hayata kazandırılması hem de profesyonel anlamda elit sporcu olup, milli takımda ülkelerini temsil etmelerini amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda Marmaris'te 64 kişilik bir kampımız oldu. Şimdi de kampın ikinci ayağı olan Kırşehir'deyiz. 64 kişinin içinden seçtiğimiz sporcu kardeşlerimizle burada Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İnşallah gelecek yıl da yine A Milli Takım'dan gelen abileriyle ülkemizi temsil edecekler. Bu süreç içerisinde Uluslar Ligi'nde mücadele edip, şampiyon olacaklar inşallah. Ardından da 2026'da Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz."

        Temiz, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuların ay yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ederek, ilk defa milli oyuncu olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

        Üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu olduklarını anımsatan Temiz, "İlk defa Balkan Şampiyonası düzenleniyor ve bunda da şampiyon olmak istiyoruz. Ülkemiz, kulüpler düzeyinde son 4 yıldır Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi. Ampute futbolda dünyada söz sahibiyiz ve bu süreci devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

        - Esen: "İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz"

        Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, Balkan Şampiyonası'na coşkuyla hazırlandıklarını, genç arkadaşlarıyla Arnavutluk'a gideceklerini ve ülkeye yeni bir kupa daha kazandırmak istediklerini söyledi.

        Misafirperverliklerinden dolayı Kırşehir halkına teşekkür eden Esen, "İnşallah Balkan şampiyonu olduğumuzda Kırşehir'de kutlama yaparız. Yeni bir jenerasyonuz ve arkadaşlarla mükemmel uyum sağladık. İlk defa milli takıma gelen, ilk kez turnuvaya giden arkadaşlarımız var. Onlar için mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz. Onların da en büyük hayali zaten. " dedi.

        Milli futbolcu İbrahim Uçakcı ise resmi olarak ilk kez milli takımla bir turnuvaya katıldığı belirterek, şunları kaydetti:

        "Çok şükür Allah nasip etti. Bize inananların güvenenlerini boşa çıkarmamak için buradayız. 10 gün sonra başlayacak Arnavutluk'taki şampiyonadan kupayla dönmeyi Allah nasip eder inşallah. Hayalim Arnavutluk'tan kupayla döndükten sonra yazın düzenlenecek Uluslar Ligi'nde tekrar milli formayı giymek ve sonrasında 2026'daki Dünya Şampiyonası'nda mücadele vermek. Uzun vadede milli takımda kalıcı olmak ve arkadan gelen genç jenerasyondaki kardeşlerimize örnek olmak istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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