Kırşehir Valisi Demiryürek, afetlere karşı yapılan çalışmaları anlattı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'de meydana gelen geçmiş afetler ve afetlerin olma sıklığı incelenerek, 4 afet türü üzerinde çalışıldığını söyledi.

Demiryürek, valilikte yaptığı basın açıklamasında, İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda ildeki afet riskleri ve afetlerin olası etkileri de dikkate alınarak paydaş kurumlar ile İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanarak, 2021 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

İl Afet Risk Azaltma Planı'nın afetler olmadan yapılması gerekenleri bir süreç dahilinde belirleyen, bu eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlayan, ekonomik, sosyal ve çevresel dirençliliği hedefleyen bir planlama olduğunu anlatan Demiryürek, şunları kaydetti: