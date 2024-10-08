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        Kırşehir Valisi Demiryürek, afetlere karşı yapılan çalışmaları anlattı

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'de meydana gelen geçmiş afetler ve afetlerin olma sıklığı incelenerek, 4 afet türü üzerinde çalışıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:51
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        Kırşehir Valisi Demiryürek, afetlere karşı yapılan çalışmaları anlattı
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'de meydana gelen geçmiş afetler ve afetlerin olma sıklığı incelenerek, 4 afet türü üzerinde çalışıldığını söyledi.

        Demiryürek, valilikte yaptığı basın açıklamasında, İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda ildeki afet riskleri ve afetlerin olası etkileri de dikkate alınarak paydaş kurumlar ile İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanarak, 2021 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

        İl Afet Risk Azaltma Planı'nın afetler olmadan yapılması gerekenleri bir süreç dahilinde belirleyen, bu eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlayan, ekonomik, sosyal ve çevresel dirençliliği hedefleyen bir planlama olduğunu anlatan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Kırşehir'de meydana gelen geçmiş afetler ve afetlerin olma sıklığı incelenmiş ve 4 afet türü üzerinde çalışılmıştır. Bunlar kuraklık, kütle hareketleri, taşkın sel ve depremdir. Çiçekdağı, Akçakent ve Kaman ilçelerimizde arazi çalışmaları yapılmış olup afet öncesi hazırlık çalışmaları ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde devam etmektedir. Temel amacımız, sürdürülebilir, güvenli ve afete dirençli yerleşimler oluşturmak, olası afetlerin yerleşimler ve toplum üzerinde neden olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel, politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmaktır. Uygulamaya dönük çalışmalar tüm kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ile sürmektedir. Unutmayalım ki afetler değil, ihmal ve tedbirsizlik öldürmektedir."

        Galeri
        Galeri

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