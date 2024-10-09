Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kırşehir'de Eğitim Bir-Sen'in 2 No'lu şubesinin açılışına katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, sendika bünyesindeki şube başkanları ve üyelerine emekleri için teşekkür ederek yeni şubenin hayırlı olmasını diledi.

Hiç kimseyi ötekileştirmediklerini ve milleti bütünlemeye, büyütmeye ve millet için hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, milletin en kritik zamanlarında örgütlenme olarak üzerlerine düşen vazifeyi her zaman yerine getirdiklerini söyledi.