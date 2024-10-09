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        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kırşehir'de Eğitim Bir-Sen'in 2 No'lu şubesinin açılışına katıldı

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:05
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        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kırşehir'de Eğitim Bir-Sen'in 2 No'lu şubesinin açılışına katıldı
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        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışına katıldı.

        Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, sendika bünyesindeki şube başkanları ve üyelerine emekleri için teşekkür ederek yeni şubenin hayırlı olmasını diledi.

        Hiç kimseyi ötekileştirmediklerini ve milleti bütünlemeye, büyütmeye ve millet için hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, milletin en kritik zamanlarında örgütlenme olarak üzerlerine düşen vazifeyi her zaman yerine getirdiklerini söyledi.

        Yalçın, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i de ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Vali Murat Sefa Demiryürek'i de ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, yeni görevinde başarılar diledi.

        Yalçın, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i de ziyaret etti.

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