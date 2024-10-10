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        Kırşehir'de 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi

        Kırşehir'de kaçak silah operasyonunda müstakil bir ikamette 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:57
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        Kırşehir'de 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi
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        Kırşehir'de kaçak silah operasyonunda müstakil bir ikamette 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, toplumun huzur ve refahına tehdit oluşturan yasa dışı silah ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Kent merkezinde müstakil ikamete düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabanca üzerinde işlem yapılarak fişek atılması sağlanan 3 tabanca ve namlu kısmı kesilerek ateşleyici etkisi artırılmış 1 pompalı tüfek, 5 şarjör, 12 fişek, üzerinde oluklu kanal bulunan 1 kama ele geçirildi.

        İkamet sahibi E.S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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