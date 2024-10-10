Kırşehir'de 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, toplumun huzur ve refahına tehdit oluşturan yasa dışı silah ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kırşehir'de kaçak silah operasyonunda müstakil bir ikamette 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

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