Ampute Futbol Milli Takımı, yeni millilerle Balkan Şampiyonası yolcusu

SERKAN GÜNER - Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor.

Ampute Futbol Milli Takımı, ilk kez 15-18 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası hazırlıklarını Kırşehir'de sürdürüyor.

Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez katılacağı şampiyona için özel duygular içinde olduğunu söyledi.

Yedi yaşındayken elektrik çarpması sonucu diz altından bacağını kaybettiğini anlatan Esen, şunları kaydetti: "İlk başlarda doktorlar 'yürüyemez' diye umutlu değilmiş. O günlerden bugünlere geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. 11-12 yaşlarına geldiğimde ayağımın değerini daha iyi anladım çünkü yaşıtlarım okula gidiyordu. Ben ailem sayesinde okumayı öğrendim. Kitap okurken orada bir cümle benim hayatımı değiştirdi. 'Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir' diyordu. Ben de o eksiklerimin üzerine gittim ve bugün buradayım. Mutluyum, gururluyum."

- "Kupayı alıp yurdumuza getirmeyi hedefliyoruz" Yaklaşık 12 yıldır ampute futbol oynadığını dile getiren Esen, "Ampute futbolun öz güven açısından ve karakter anlamında çok faydası oldu. Milli takımın dayanışma ve birlikteliği çok güzel. Buraya Samsun, Ağrı, Ankara gibi illerden gelen arkadaşlarımız var, ben de Gaziantep'ten geldim. İlk kez bir şampiyonaya katılıyorum, arkadaşlarım da öyle. Hepimiz heyecanlıyız ve gururluyuz. Kupayı alıp yurdumuza getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Doğuştan engelli futbolculardan Zülfücan Derinpınar da 13 senedir ampute futbolun içinde olduğunu ve forvette oynadığını belirtti. Milli formayı giymenin kelimelerle anlatılamayacağını aktaran Derinpınar, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü burada Türk halkını temsil ediyoruz. Türk milletinin bizden ne istediğinin farkındayız, bu bilinçle çalışıyoruz. O yüzden yakışan neyse onu yapıp, Balkan Şampiyonası'ndan kupayla ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Zaten ligden dolayı hepimiz birbirimizi tanıyoruz, arkadaşlığımız içerde, dışarda ve sahada devam ediyor. Liglere dönünce sahada rakibiz, milli takıma gelince kardeşiz, dostuz."

Umutcan Köse ise "İnşallah kupayı kazanıp geleceğiz, hepimiz daha da mutlu olacağız. Teknik direktörümüz bize çok güzel antrenmanlar hazırlıyor, keyif alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız birbirini çok seviyor, burada aile ortamı var. Hepimiz motive bir şekilde kupaya gideceğiz." diye konuştu. - "İlk Balkan şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyoruz" İbrahim Uçakcı da "Bu duygular parayla ya da dünyalık şeyle satın alınabilecek bir şey değil. Bu bayrağı ve 80 milyon insanı orada temsil etmek çok başka duygular. İlk kez düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türk halkının layık olduğu şekilde kupayla dönüp, ilk Balkan şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.