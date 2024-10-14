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        Kırşehir Valisi Demiryürek, Kaman'ı ziyaret etti

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kaman ilçesini ziyaret ederek, devam eden yatırımları ve inşaatları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:38
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        Kırşehir Valisi Demiryürek, Kaman'ı ziyaret etti
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kaman ilçesini ziyaret ederek, devam eden yatırımları ve inşaatları inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe ziyaretlerine devam eden Demiryürek, Kaman Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.

        Yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ile Kaman Öğretmenevi inşaatlarını da inceleyen Vali Demiryürek, Kaymakam Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Emre Demirci ile kurum amirlerinden bilgi aldı.

        Ardından şehit Zekeriya Zencirli'nin babaevini ziyaret eden Demiryürek, her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan stantları da gezerek üreticilerden bilgi alan Vali Demiryürek, "Ziyaretimizde coğrafi işaretli ürünlerimizden biri olan Kaman cevizinin yanı sıra ilçemize özgü yerel ve kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla açılan stantları gezdik. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden ve ilimizden birçok misafirin katılımıyla kurulan stantlarda vatandaşlarımıza hayırlı işler diledik. Tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyor, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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