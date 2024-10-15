Kırşehir'de AK Parti'nin 2 ilçede kongresi tamamlandı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde kongre sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, demokrasiye olan inançla kongre süreçlerinin, partinin tüm kademelerindeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu daha pekiştirdiğini vurguladı.

Milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadro olduklarını aktaran Ünsal, 23 yıldır milletin umudu olmayı, sorunlara çözüm üretmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongreleri gerçekleştirmeye başladıklarını bildiren Ünsal, şunları kaydetti: