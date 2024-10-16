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        KAEÜ "Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) "Tazelenme Üniversitesi" akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:59
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        KAEÜ "Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) "Tazelenme Üniversitesi" akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, üniversite çatısı altında gençlerle öğrenmeye devam etmek isteyenler için eğitim yılının açıldığını söyledi.

        Nüfusun hızla yaşlandığını, TÜİK verilerine göre 65 yaş üzerindekilerin 85 milyonluk nüfusa oranının yüzde 10 civarında olduğunu vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de yaklaşık 26,5 milyon haneye baktığımızda her 4 haneden birinde 65 yaşın üstünde bir büyüğümüz var. Onların birikimlerinden istifade etmemiz gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın son yıllarda üzerinde ehemmiyetle durduğu işlerden biri bu. İleri yaş gruplarına yönelik sosyalleştirme, rehabilitasyon ve fiziksel bakım tedbirlerinin iyileştirilmesi konusudur. Şehir ve üniversiteyi bir araya getirmek için şehirdeki kıymetli büyüklerimizi burada öğrenci olarak misafir etme gayreti ve çabasını ben de çok önemsiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Tazelenme Üniversitesi'nin yaş almış bireylerin karşılaştıkları güçlüklerle baş etmelerini, bilişim ve teknoloji dünyasına uyum sağlamalarını ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

        Zihinsel, sosyal ve fiziksel sağlığını koruyarak daha aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitim programı oluşturulduğunu anlatan Karahocagil, "Gönüllülük esasına dayanan çalışmada üniversitemizdeki tüm hizmetler ücretsizdir. 60 yaş üzeri okuma yazma bilen herkes bundan faydalanabilir. Bu projede, mezun öğrenciler için yüksek lisans eğitimi fırsatı sunulmakta, tazelenme olimpiyatları, konferansları ve bilimsel araştırma projeleri gibi imkanlar da sağlanmaktadır. Şu anda 45 öğrenci ile eğitim ve öğretim sürecine başlanmıştır. Tazelenme Üniversitesi'nin kapıları 60 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza açıktır." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan ile Doç. Dr. Hilal Seki Öz, Tazelenme Üniversitesi hakkında sunum yaptı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Tazelenme Üniversitesi'nin ilk öğrencileri ile fotoğraf çektirdi.

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