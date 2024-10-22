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        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine siber güvenlik, madde bağımlılığı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:45
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        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi
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        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine siber güvenlik, madde bağımlılığı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Mucur Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programda öğrencilerle bir araya gelen polisler, KADES, UYUMA, SIBERAY gibi uygulamalarını anlattı.

        Programda, eğitime katılan yaklaşık 200 öğrencinin düşünceleri ve yaşadıkları olaylar da dinlendi.

        Kadına destek ve şiddetle mücadele konularında da öğrencilere bilgi veren polisler, siber suçlar ve siber güvenliğin öneminden bahsederek, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

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