Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Elvin Buğra Arslan Öğrenci Yurdu'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve mesaisini tamamlayıp evine dönmek için kara yolu kenarında ulaşım aracını beklediği öğrenilen Onur Ü'nün cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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