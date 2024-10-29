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        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:55 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:55
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        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, S.İ.G. (22) yönetimindeki 40 ABL 191 plakalı otomobil, Mucur kara yolu kenarında ulaşım aracı bekleyen Onur Ü'ye (26) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Onur Ü, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Elvin Buğra Arslan Öğrenci Yurdu'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve mesaisini tamamlayıp evine dönmek için kara yolu kenarında ulaşım aracını beklediği öğrenilen Onur Ü'nün cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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