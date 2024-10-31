AK Parti Kırşehir'de ilçe kongreleri tamamlandı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 8. olağan ilçe kongrelerinin tamamlandığını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, kongrelerin siyasetin düğünü ve bayramı, siyasi çalışmaların ise "Yeniden Bismillah" denilen zamanları olduğunu belirtti.

13 Ekim'de başlayan olağan ilçe kongrelerinin tamamlandığını, güçlü dayanışma, emektarların tecrübesi, gençlerin heyecanı ve yol arkadaşlarının dinamizmi, samimiyeti ile daha çok ter dökerek çalışacaklarını aktaran Ünsal, birlik ve beraberlik içerisinde olmayı sürdürdüklerini aktardı.