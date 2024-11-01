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        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girerken yakalandı

        Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:26
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        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girerken yakalandı
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        Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, motorlu taşıtlar sürücü belgesi e-sınav merkezinde sınava girecek H.B'nin üzerinde kopya düzeneği bulunduğunu fark etti.

        Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, internete bağlantı sağlanan mobil wi-fi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde kamera, içerisine sim kart entegre edilmiş kredi kartı görünümlü kartlık ele geçirildi.

        H.B. hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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