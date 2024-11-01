Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girerken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, motorlu taşıtlar sürücü belgesi e-sınav merkezinde sınava girecek H.B'nin üzerinde kopya düzeneği bulunduğunu fark etti.

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