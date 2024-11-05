Kırşehir'de üniversite öğrencilerine "Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ndeki (KAEÜ) öğrencilere "Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi.

Kırşehir Genç İHH ve Kızılay tarafından KAEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, üniversite gençlerine sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yaptı.

İnsan hayatında en önemli unsurunun sağlık olduğunu hatırlatan Çetin, gençlerin sağlıklı yaşam sürmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar bulunduğunu, hastalıkların çoğunluğu ve ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin yaşam tarzı ile ilişkili ve risk faktörlerine bağlı olduğunu anlattı.