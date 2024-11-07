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        Kırşehir'de ekim ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirmesi yapıldı

        Kırşehir'de ekim ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:38
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        Kırşehir'de ekim ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirmesi yapıldı
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        Kırşehir'de ekim ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele de ekim ayında toplam yakalamalar ile yaklaşık 1 milyon 82 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi. Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan takipli ve analiz çalışmalar neticesinde 4 kişiye işlem yapılırken, 8 ruhsatsız tabanca ve 164 fişeğe el konuldu. 71 şok uygulama ve diğer çalışmalar kapsamında 55 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı, FETÖ'ye üye olma suçu kapsamında 7 yıl 6 ay cezası kesinleşmiş 1 kişi cezaevine gönderildi. DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi adli makamlara sevk edilerek gerekli işlemler yapıldı.

        Terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri hakkında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi ve Cacabey Meydanı'nda kurulan stantlarda bilgilendirme yapıldı.

        Türkiye uyuşturucu raporuna göre, Kırşehir, ülke genelinde uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer alırken, 2024 yılı ekim ayında 15 operasyon düzenlenip, gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, öte yandan uyuşturucu suçlarından aranan 6 zanlı da yakalandı.

        Kırşehir'de okul ve çevrelerinin güvenliği kapsamında gerçekleştirilen "Şok ve Huzur Güven Uygulamaları" kapsamında, 6 bin 297 kişi, 1721 araç sorgulanırken, yine 73 park ve bahçe ile 178 okul çevresi kontrol edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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