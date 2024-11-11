Kırşehir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi, durumu ağır olan R.Ö'nün tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.