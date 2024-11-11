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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:25
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi, durumu ağır olan R.Ö'nün tedavisi sürüyor.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler U.K, M.K, İ.Y. ve H.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

        Öte yandan, hayatını kaybeden M.İ'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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