GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan U.K, M.K. tutuklandı, İ.Y. ve H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler U.K, M.K, İ.Y. ve H.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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