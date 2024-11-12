KAEÜ öğretim elemanlarının projesi, TÜBİTAK "Mükemmeliyet Mührü" ile onaylandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Çay atıklarından biyoteknolojik yöntemle sürdürülebilir protein tozu ve biyoaktif peptit üretimi" projesi, TÜBİTAK tarafından "Mükemmeliyet Mührü" ile onaylandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Hikmet Bayam'ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Bireysel Genç Girişimcilik Programı (BİGG) 2024 2. dönem çağrısı kapsamında desteklenerek "Mükemmeliyet Mührü"nü almaya layık görüldü.