Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehirli şehidin adı ortaokuldaki kütüphanede yaşatılacak

        Kırşehirli Şehit Piyade Astsubay Çavuş Murat Habip Alp'in anısını yaşatmak amacıyla ailesi ve arkadaşları tarafından bir ortaokula kütüphane yaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehirli şehidin adı ortaokuldaki kütüphanede yaşatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehirli Şehit Piyade Astsubay Çavuş Murat Habip Alp'in anısını yaşatmak amacıyla ailesi ve arkadaşları tarafından bir ortaokula kütüphane yaptırıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçekdağı ilçesindeki Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulunda, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Murat Habip Alp'in ailesi ve arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

        Törene, Çiçekdağı Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ile şehidin ailesi ve arkadaşları katıldı.

        Belediye Başkanı Hakanoğlu, tüm şehitleri bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını hatırlatarak, şehidin anısını yaşatan yakınlarını tebrik etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen ise aziz şehidin hatırasını yaşatacak olan bu anlamlı kütüphanenin okula kazandırılmasını sağlayan, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp ağustos ayında şehit olmuş, cenazesi memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir FSK - Kuşadasıspor: 2-3
        Kırşehir FSK - Kuşadasıspor: 2-3
        Bozkırın ortasındaki Japon Bahçesi, sonbahar renkleriyle ziyaretçileri ağır...
        Bozkırın ortasındaki Japon Bahçesi, sonbahar renkleriyle ziyaretçileri ağır...
        KAEÜ ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imz...
        KAEÜ ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imz...
        Kırşehir'de elektrik kesintilerine karşı koruyucu destek projesi imzalandı
        Kırşehir'de elektrik kesintilerine karşı koruyucu destek projesi imzalandı
        Kırşehir'de polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Kırşehir'de polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Kırşehir Valisi Demiryürek, yükümlülere sertifika verdi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, yükümlülere sertifika verdi