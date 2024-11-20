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        Kırşehir'de yaralı puhu kuşu korumaya alındı

        Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:18
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        Kırşehir'de yaralı puhu kuşu korumaya alındı
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        Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

        Çobanlar tarafından Çiçekdağı'nın Çubuktarla köyünde yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.

        Yapılan kontrolde vücudunda yara tespit edilen puhu kuşu, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Kırşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine teslim edildi.

        Veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan puhu kuşunun, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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