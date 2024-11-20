Kırşehir'de yaralı puhu kuşu korumaya alındı

Yapılan kontrolde vücudunda yara tespit edilen puhu kuşu, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Kırşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine teslim edildi.

Çobanlar tarafından Çiçekdağı'nın Çubuktarla köyünde yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.

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