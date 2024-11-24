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        Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:52
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        Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
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        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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