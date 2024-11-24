Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."