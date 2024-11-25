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        Kırşehir'de "Gazze'ye 'Anne' eli değsin" kampanyası başlatıldı

        Kırşehir Sivil İnisiyatif Platformu tarafından "Gazze'ye 'Anne' eli değsin" yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:27
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        Kırşehir'de "Gazze'ye 'Anne' eli değsin" kampanyası başlatıldı
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        Kırşehir Sivil İnisiyatif Platformu tarafından "Gazze'ye 'Anne' eli değsin" yardım kampanyası başlatıldı.

        Platform tarafından Cacabey Meydanı'nda oluşturulan çadırda kışlık kıyafet, battaniye, yorgan, bot, ayakkabı, eşofman ve kışlık çorap gibi ürünler toplandı.

        Sosyal medya üzerinden tanıtılan kampanyaya, kentteki sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da ilgi gösterdi.

        28 Kasım Perşembe gününe kadar sürecek kampanyada toplanan kışlık ürünler, Gazze'ye ulaştırılacak.

        Yardım çadırını ziyaret eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yaptığı açıklamada, Kırşehirli kadınların öncülüğünde gönüllere dokunan bir kampanya başlatıldığını söyledi.

        İsrail'in yaptığı zulmü ve katliamı kınadıklarını vurgulayan Ünsal, "Gazze'de yaşanan zulme karşı ve orada yaşayanlara yönelik işlenen insanlık suçuna karşı sesimizi yükseltmek istedik. Bugün kadına ve çocuğa yönelik şiddetin en büyüğü Gazze'de yaşanıyor. Buradan sesimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Herkesin katkılarını bekliyoruz." dedi.

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