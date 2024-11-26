KAEÜ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, Yıldız Teknik Üniversitesinde anlatıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen yerli yazılım Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Yıldız Teknik Üniversitesinde tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi senato salonunda yapılan toplantıda BKYS sunumu yapan KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, sistem içindeki politika ve stratejik planlama, risk ve süreç yönetimi ile performans izleme özellikleri hakkında bilgi vererek, sistemin kullanıcı dostu ara yüzü olduğunu anlattı.

BKYS'nin geliştirilme amacına, süreçlerine ve uygulama alanları hakkında bilgiler veren Rektör Karahocagil, BKYS'nin üniversitelerde kaliteyi yönetmek, izlemek ve geliştirmek için bütünleşik bir yaklaşım sunduğunu ve kurumların performanslarını artırmalarına yardımcı olduğunu kaydetti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de BKYS'nin üniversitenin akademik ve idari süreçlerinde verimlilik sağladığını, KAEÜ'nün kalite yönetimindeki yaklaşımından, bu alanda elde edilen başarılardan bahsetti.

Sunumlar için teşekkür eden Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de BKYS'nin üniversitelerin kalite süreçlerinde önemli bir sistem olduğunu ifade etti.

Toplantıya, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Prof. Dr. Ahmet Göksel Ağargün, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Özer Çınar ile Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan da katıldı.