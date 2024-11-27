Yakınlarına sitem ettiği şiirle gündeme gelen muhtar adayı öğrencilerle buluştu

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Sinema Topluluğunca KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Gönül Dağı'nın Muhtar Adayı Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan Battal, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle çalışmakta zorlandığını, muhtar adayı olduğunu ancak seçimi kaybettiğini belirterek, kendisine oy vermeyen yakınlarına sitem ettiği şiirinin ilgi gördüğünü söyledi.

Bir öğrencinin, "Sosyal medya paylaşımla fenomen olduğunuz, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Battal, "Bunun bana bir mutluluğu var, en basit şekli ile bugün buradayım. 6 ay önce hayvan güden Aydın, bugün burada. Pırıl pırıl gençlerle söyleşiye katıldım." yanıtını verdi.

Şiirlerinde köy halkını ve yakınlarını eleştirmesine gelen tepkilerin sorulması üzerine Battal, "Düğüne, cenazeye gidiyoruz. Çoğunda yalnız başıma oturup geliyorum, kimse selamımı almıyor da vermiyor da tuhaf bir durum yani. O yüzden o kadar kalabalıkta yalnızım aslında." değerlendirmesinde bulundu.