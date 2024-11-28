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        Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalıştay düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:05
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        Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalıştay düzenlendi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay gerçekleştirildi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Yasin Özcan, bir kenti kalkındıran, daha yaşanabilir ve güçlü kılan unsurların başında toplumsal dayanışma ve ortak aklın geldiğini söyledi.

        Kentler için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin önemine değinen Özcan, toplumun nabzını tutan üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinin kentlerin büyük hedeflere ulaşmasına imkan sağlayacağını dile getirdi.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de kalite ve kurumsal akreditasyon alanında önemli başarılara imza attıklarını, yerli yazılım "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi"ni (BKYS) birçok kurum ve üniversiteye tanıttıklarını belirtti.

        Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak istediklerini kaydeden Karahocagil, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında, 3'ü tarım, 3'ü de jeotermal alanda olmak üzere 6 proje geliştirerek Kırşehir'in kalkınmasına destek sağladıklarını ifade etti.

        KAEÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed Maruf ise şimdiye kadar yaklaşık 30 etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

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