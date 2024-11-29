KAEÜ ile USHAŞ arasında sağlık turizmi alanında protokol imzalandı

Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) arasında sağlık turizmi alanında protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, USHAŞ'ı ziyaret eden KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindeki heyet, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ile bir araya geldi.

KAEÜ ile USHAŞ'ın sağlık turizmi alanındaki protokolünü Karahocagil ve Ünver imzaladı. Karahocagil, protokol ile sağlık turizmi ve tıp bilimleri alanındaki mevcut potansiyelin verimli bir şekilde kullanımının sağlamasının, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını aktardı. Sağlık turizmi alanında fuar, kongre, seminer, jeotermal kaynaklı rehabilitasyon, geleneksel ve tamamlayıcı tıp faaliyetleri de yapacaklarını kaydeden Karahocagil, sporcu sağlığı araştırma uygulama ve termal rehabilitasyon çalışmaları ile Uluslararası Hasta Merkezi (UHM) yönetim danışmanlığı faaliyetlerini de protokolün kapsadığını kaydetti.