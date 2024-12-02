Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını ve onların yaşamlarını kolaylaştırmanın, fırsat eşitliğini sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ise engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara karşı duyarlılığı artırmak adına önemli bir gün olduğunu vurgulayan Demiryürek, engellerin, sevgiyle ve dayanışmayla aşılacağını kaydetti.