Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle bir araya geldi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşi öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversite ile adliye kurumu arasında iş birliğini ileri seviyelere taşımak istediklerini belirtti.

Karahocagil, eğitimin sadece bir sınıfta, kampüste hayata geçirilecek süreç olmadığını, mesleki eğitimi de kapsadığını, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket edildiğini vurguladı.

Moderatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Güneş'in yaptığı söyleşide, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, hayatından kesitler ile öğrencilere önerilerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu söyleyen Ener, Kırşehir'de adalet hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, kentte genel olarak emniyet ve asayişin diğer illere göre daha iyi olduğunu dile getirdi.