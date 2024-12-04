Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, üniversite öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle bir araya geldi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşi öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversite ile adliye kurumu arasında iş birliğini ileri seviyelere taşımak istediklerini belirtti.

        Karahocagil, eğitimin sadece bir sınıfta, kampüste hayata geçirilecek süreç olmadığını, mesleki eğitimi de kapsadığını, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket edildiğini vurguladı.

        İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin rol model olarak yaşamlarının şekillendirilmesi adına, yaşam hikayesi ve mesleğe bakış önerilerini yakından öğrenmelerini istediklerini aktardı.

        Moderatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Güneş'in yaptığı söyleşide, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, hayatından kesitler ile öğrencilere önerilerde bulundu.

        Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu söyleyen Ener, Kırşehir'de adalet hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, kentte genel olarak emniyet ve asayişin diğer illere göre daha iyi olduğunu dile getirdi.

        Söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Kırşehir Barosu Başkanı İsa Dağıstan, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de sağlık ekiplerince ocak-kasım döneminde 36 bin 586 vakaya müdah...
        Kırşehir'de sağlık ekiplerince ocak-kasım döneminde 36 bin 586 vakaya müdah...
        Kırşehir'de engelli araç park alanı 60'a ulaştı
        Kırşehir'de engelli araç park alanı 60'a ulaştı
        Kırşehir Valisi Demiryürek, engellilerle buluştu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, engellilerle buluştu
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı