Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'de Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'deki programları kapsamında ilk olarak Kaman ilçesinde Japon Hükümeti'nce desteklenen Kaman Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eşliğinde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsüne geçen Prens ve Prenses Akishino, Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden olan Japon Bahçesi'ni gezdi. Daha sonra 2009 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliği ile yaptırılan, kentin 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne geçen heyet müzeyi gezdi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitü Başkanı arkeolog Sachihiro Omura'dan bilgi aldı.