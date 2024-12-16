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        KAEÜ Rektörü Karahocagil, kalite elçileri öğrencileriyle buluştu

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin kalite elçileri öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:33
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        KAEÜ Rektörü Karahocagil, kalite elçileri öğrencileriyle buluştu
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin kalite elçileri öğrencileriyle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluşan Karahocagil, kalite çalışmalarının hedef kitlesinin öğrenciler olduğunu, bugünün mevcut durum analizleriyle geleceği planlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Kalite çalışma ekibinin en önemli paydaşlarından bir tanesinin de öğrenciler olduğunu anlatan Karahocagil, kalite çalışmalarında 8 yıllık bir tecrübesi olan üniversitenin öğrencilerle bu tarz buluşmalarla istişare ettiğini kaydetti.

        Tıp Fakültesinin 6 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından tam akreditasyon aldığını aktaran Karahocagil, Ahilik geleneğinin devamı olarak gördükleri kalite çalışmalarını bundan sonraki süreçlerde öğrencilerle yürütmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Karahocagil, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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        Galeri

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