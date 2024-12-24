Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

        Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A. (27), odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın (26) kanlar içinde yerde yattığını gördü.

        M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. 9 aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan h...
        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan h...
        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Kırşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 ki...
        Kırşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 ki...
        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Kırşehir'de çiçek hastalığı görüldü; 13 köyde hayvan hareketi durduruldu
        Kırşehir'de çiçek hastalığı görüldü; 13 köyde hayvan hareketi durduruldu