Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.
Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.
Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A. (27), odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın (26) kanlar içinde yerde yattığını gördü.
M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. 9 aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.