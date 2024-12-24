Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A. (27), odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın (26) kanlar içinde yerde yattığını gördü.

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