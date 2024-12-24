Kırşehir'de ölü bulunan hamile kadının kurtarılan bebeği Ankara'daki hastaneye sevk edildi

Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'taki evinde dün eşi tarafından bulunan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan hamile H.A'nın (26) sezaryenle dünyaya getirilen bebeği, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

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