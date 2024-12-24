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        Kırşehir'de ölü bulunan hamile kadının kurtarılan bebeği Ankara'daki hastaneye sevk edildi

        Kırşehir'de evinde ölü bulunan 9 aylık hamile kadının sezaryenle dünyaya getirilen bebeği, Ankara'daki hastanede gözetim altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:34
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        Kırşehir'de ölü bulunan hamile kadının kurtarılan bebeği Ankara'daki hastaneye sevk edildi
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        Kırşehir'de evinde ölü bulunan 9 aylık hamile kadının sezaryenle dünyaya getirilen bebeği, Ankara'daki hastanede gözetim altına alındı.

        Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'taki evinde dün eşi tarafından bulunan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan hamile H.A'nın (26) sezaryenle dünyaya getirilen bebeği, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan hayatını kaybeden H.A'nın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi.

        Iğdır'dan yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenilen Piyade Astsubay M.A. (27), 9 aylık hamile eşi H.A'yı evlerinde kanlar içinde yerde yatarken bulmuş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği belirlenmiş, bebek sezaryenle dünyaya getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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