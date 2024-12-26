Kırşehir'de "Biliyorum Güvendeyim" projesi kapsamında söyleşi yapıldı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerine siber güvenlik, şiddet ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kaman Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda "Biliyorum Güvendeyim" projesi kapsamında düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen polisler, KADES ile TEM, KADES, UYUMA, SIBERAY gibi uygulamaları anlattı.

Kadına destek ve şiddetle mücadele konularında da öğrencilere bilgi veren polisler, siber suçlar ve siber güvenliğin öneminden bahsederek, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu. Yaşanılan veya fark edilen tüm şiddet olaylarında siber güvenlik konularında ve madde bağımlılığıyla mücadelede polisin her zaman vatandaşın yanında olduğu da aktarıldı.