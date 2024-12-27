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        Kırşehir'de yaralı kartal korumaya alındı

        Kırşehir'de yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:06
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        Kırşehir'de yaralı kartal korumaya alındı
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        Kırşehir'de yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

        Mucur ilçesine bağlı Yürücek köyü yakınlarında çalışan elektrik dağıtım şirketi personeli, yaralı ve uçamayacak halde buldukları kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Koruma altına alınan ve yapılan kontrolde vücudunda yara tespit edilen kartal, Kırşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü.

        Veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan kartalın, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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