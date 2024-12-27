Kırşehir'de yaralı kartal korumaya alındı

Koruma altına alınan ve yapılan kontrolde vücudunda yara tespit edilen kartal, Kırşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü.

Mucur ilçesine bağlı Yürücek köyü yakınlarında çalışan elektrik dağıtım şirketi personeli, yaralı ve uçamayacak halde buldukları kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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