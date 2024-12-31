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        Kırşehir'de yol uygulamasında sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yaptıkları yol uygulamasında sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 23:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:44
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        Kırşehir'de yol uygulamasında sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi
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        Kırşehir'de polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yaptıkları yol uygulamasında sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde farklı noktalarda yol uygulaması yaptı.

        Yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Çine" ile gerçekleştirilen aramada, 56 sentetik ecza bulundu.

        Farklı bir noktada hafif ticari araçta yapılan aramada ise plastik şişelerde satışa hazır şekilde paketlenmiş 15 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Araçların sürücüleri İ.K. ve İ.U. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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