Kırşehir'de yol uygulamasında sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi

Farklı bir noktada hafif ticari araçta yapılan aramada ise plastik şişelerde satışa hazır şekilde paketlenmiş 15 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Çine" ile gerçekleştirilen aramada, 56 sentetik ecza bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde farklı noktalarda yol uygulaması yaptı.

Kırşehir'de polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yaptıkları yol uygulamasında sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi.

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