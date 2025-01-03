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        Kırşehir'de ağıldan 34 koyun çalan şüpheli yakalandı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir ağıldan 34 küçükbaş hayvan çalan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:57
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        Kırşehir'de ağıldan 34 koyun çalan şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir ağıldan 34 küçükbaş hayvan çalan şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ağapınar köyünde M.Ç'ye ait ağıldan 34 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Köy çevresinde, Kaman ve yol güzergahındaki Kırıkkale ve Ankara istikametindeki bazı yerleşim yerlerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Araştırma sonucu çalınan hayvanların kamyonetle Ankara'nın Çubuk ilçesine götürülerek saklandığı belirlendi.

        Şüpheli S.A, hayvanları Çubuk'ta satmak için müşteri arayışı içinde olduğu sırada operasyonla yakalandı.

        Koyunlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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