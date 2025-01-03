Kırşehir'de ağıldan 34 koyun çalan şüpheli yakalandı

Şüpheli S.A, hayvanları Çubuk'ta satmak için müşteri arayışı içinde olduğu sırada operasyonla yakalandı.

Köy çevresinde, Kaman ve yol güzergahındaki Kırıkkale ve Ankara istikametindeki bazı yerleşim yerlerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

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